Zürich - Die Schweizer Tech-Industrie hat sich zum Jahresbeginn etwas besser entwickelt. Auftragseingänge, Umsätze und Exporte lagen im ersten Quartal 2026 über dem Vorjahresniveau. Die Erholung bleibt jedoch fragil und wird nicht von allen Unternehmen gleichermassen getragen. Die Umsätze in der Maschinen-, Elektro-, und Metallindustrie sowie verwandten Technologiebranchen stiegen um 3,4 Prozent, wie der Branchenverband Swissmem am Freitag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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