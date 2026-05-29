Zürich - In der Schweiz haben sich die Wirtschaftsaussichten im Monat Mai gemessen am Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF weiter aufgehellt, dies allerdings nur leicht. Für den weiteren Konjunkturverlauf bleiben die Aussichten verhalten. Im Mai stieg das KOF-Konjunkturbarometer nur um 0,2 auf 98,0 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März (revidiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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