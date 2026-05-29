Zürich - In der Schweiz haben im vergangenen Jahr zahlreiche Firmen ihren Sitz verlegt. Die meisten Zuzüge verzeichneten die Kantone Zug, Solothurn und Graubünden, wie eine Analyse der Wirtschaftsauskunftei Crif zeigt. Zürich hat netto am meisten Firmen verloren. Im Jahr 2025 haben 38'081 bestehende Firmen ihr Domizil innerhalb der Schweiz verlegt, wie Crif am Freitag mitteilte. Dabei seien gut 80 Prozent der Umzüge innerhalb des jeweiligen Kantons ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab