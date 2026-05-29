Neue Bohroffensive: Aztec Minerals weitet Tombstone-Programm massiv aus

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Aztec Minerals stockt das laufende Bohrprogramm auf Tombstone auf 22.200 Meter auf. North Contention soll als nördliche Fortsetzung der Contention-Zone getestet werden.

Ein legendärer US-Bergbaudistrikt, ein kontinuierlicher Newsflow über die nächsten Monate und eine massive Ausweitung der Bohrungen: Aztec Minerals (TSX-V: AZT; WKN A2DRF0) drückt auf dem Tombstone-Projekt im Südosten Arizonas jetzt aufs Gaspedal. Es entsteht gerade ein hochkarätiges Gold-Silber-Szenario mit historischem Fundament und unmittelbar bevorstehenden Katalysatoren.

Das Joint-Venture-Managementkomitee der Tombstone-Liegenschaft hat eine zusätzliche Erweiterung des laufenden Bohrprogramms um 3.500 Meter Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) genehmigt. Damit wächst das bereits seit Juni 2025 laufende Explorationsprogramm auf stolze 22.200 Meter kombinierte Kern- und RC-Bohrungen an. Finanziert wird dieser Meilenstein durch ein Zusatzbudget von 1,4 Millionen CAD, das gezielt in das hochgradig aussichtsreiche Gebiet "North Contention" investiert wird.

North Contention: Eine logische und risikoarme Erweiterung

Für Investoren ist dieser Schritt besonders attraktiv, da Aztec kein unkalkulierbares Risiko eingeht, sondern auf die Fortsetzung einer bereits etablierten, hochgradig mineralisierten Struktur setzt. Die North Contention Area bildet die direkte nördliche Verlängerung der bekannten Contention-Zone. Sie zeichnet sich durch dieselbe Geologie, vergleichbare Mineralisierungsstile und eine Vielzahl historischer Untertagebaue aus der produktiven Phase von 1878 bis 1911 aus.

Gezielt getestet wird hier eine flache, oberflächennahe Gold-Silber-Oxidmineralisierung. Genau diese Art von Vererzung - potenziell im Massentonnage-Stil und ideal für eine kostengünstige Haufenlaugung (Heap-Leach) geeignet - untersucht Aztec bereits erfolgreich rund um die historische Contention-Tagebaugrube.

Voller Bohrdaten-Speicher: Der Newsflow steht bereit

Das aufgestockte Mammutprogramm, das planmäßig bis August 2026 läuft, verspricht Investoren einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss bis weit in das vierte Quartal 2026 hinein. Die Arbeiten schreiten zügig voran - von den geplanten 22.200 Metern sind bereits über 17.500 Meter erfolgreich im Kasten:

RC-Bohrungen: 14.162,5 Meter (verteilt auf 68 Löcher) sind bereits abgeschlossen.

Kernbohrungen: 3.371,1 Meter (9 Löcher) sind gebohrt.

Die nächsten Katalysatoren für den Aktienkurs stehen unmittelbar bevor: Die Proben aus 14 bereits abgeschlossenen RC-Bohrlöchern liegen bereits im Labor und warten auf die Auswertung. Zudem werden die Bohrkerne von drei Kernbohrlöchern derzeit für das Schneiden und den Versand vorbereitet. Der Datenstrom für die kommenden Monate ist somit gesichert.

Strategischer Bohr-Mix und enormes Tiefenpotenzial

Das Gesamtprogramm teilt sich nun in ca. 18.829 Meter RC-Bohrungen und 3.371 Meter Kernbohrungen auf. Dieser Mix zeigt die klare Strategie: Schnelle, kosteneffiziente Tests der oberflächennahen Oxid-Zonen mittels RC, ergänzt durch präzise Kernbohrungen für tiefere oder technisch anspruchsvollere Zielstellungen.

Denn Aztec blickt bereits über die oberflächennahen Zonen hinaus. Neben der Prüfung von Streich- und Tiefenerweiterungen der Oxidmineralisierung will das Unternehmen entlang der bekannten Trends tiefer in die darunter liegende Sulfidzone vordringen. Historisch wurde im Tombstone-Distrikt bis in Tiefen von rund 300 Metern produziert - hier schlummert folglich erhebliches Tiefenpotenzial unterhalb der alten Tagebaue.

Starkes Fundament im Kern des Distrikts

Aztec Minerals hält eine komfortable Mehrheit von 85,0% am Tombstone Property Joint Venture. Dieses umfasst den Großteil der ursprünglichen, patentierten Bergbauclaims im historischen Hauptdistrikt sowie strategisch wichtige, jüngst erworbene Liegenschaftsteile.

Mit der Fokussierung auf die nördliche Fortsetzung des Contention-Systems maximiert das Management die Erfolgschancen, ohne das bewährte geologische Modell verlassen zu müssen.

Fazit: Mit über 17.500 bereits gebohrten Metern, ausstehenden Laborergebnissen im zweistelligen Bereich und einem vollfinanzierten 3.500-Meter-Zusatzprogramm auf einer historisch nachgewiesenen Verlängerung bietet Aztec Minerals in den kommenden Monaten eine hochattraktive Kombination aus starkem Newsflow, operativem Fortschritt und substanziellem Entdeckungspotenzial.

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