© Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpaPfizer schließt eine der größten Biotech-Kooperationen des Jahres ab und setzt dabei auf chinesische Krebsforschung. Was steckt hinter dem 10,5-Milliarden-Deal mit Innovent Biologics?Pfizer und der chinesische Biotech-Konzern Innovent Biologics haben eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die in der Summe bis zu 10,5 Milliarden US-Dollar schwer werden kann. Im Mittelpunkt stehen zwölf Krebsmedikamente in frühen Entwicklungsphasen, darunter sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und multispezifische Antikörper. Sofort fließen 650 Millionen US-Dollar an Innovent, der Rest ist an Meilensteine in Entwicklung, Zulassung und Vermarktung geknüpft. Die Pfizer-Aktie ging am …Den vollständigen Artikel lesen
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