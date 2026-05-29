Dell hat seine Jahresziele gerade so weit nach oben geschraubt, dass selbst erfahrene Analysten zweimal hinschauen mussten. Nachbörslich zieht die Aktie um 40 Prozent an. Der US-Hardwareriese Dell hat nach Börsenschluss am Donnerstag Zahlen vorgelegt, die den Markt regelrecht überrumpelt haben. Die Aktie schoss im nachbörslichen Handel auf knapp 442 US-Dollar, nachdem sie regulär bei 317 US-Dollar geschlossen hatte. Seit Jahresbeginn hatte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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