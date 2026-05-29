BMW hat den Konfigurator für die Heckantriebsvariante des Debütmodells der Neuen Klasse freigeschaltet. Der iX3 kann somit ab sofort zu einem Basispreis ab 63.400 Euro bestellt werden. Die Auslieferungen in Deutschland sollen im Sommer starten. Bereits im März hatte BMW nachgelegt und dem iX3 50 xDrive eine günstigere, einmotorige Variante an die Seite gestellt. Mit einem Preis ab 63.400 Euro fällt der Hecktriebler 7.500 Euro günstiger aus als die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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