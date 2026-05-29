In einem ansonsten eher freundlichen Umfeld trägt die Aktie der Deutschen Bank heute mit einem Abschlag von mehr als zwei Prozent die rote Laterne im Leitindex DAX. Meldungen zu Deutschlands größtem Bankhaus gibt es heute, einen Tag nach der Hauptversammlung, nicht. Aber der Abschlag hängt direkt mit dem alljährlichen Aktionärstreffen zusammen.Das Wichtigste kurz und knapp• Der Kursrückgang der Deutschen-Bank-Aktie ist vor allem auf den Dividendenabschlag nach der Hauptversammlung zurückzuführen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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