Nach einem Zuständigkeitswechsel bei den Analysten hat die Investmentbank Jefferies das DAX-Unternehmen Bayer erneut genauer unter die Lupe genommen. Der neue zuständige Experte Michael Leuchten lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster und hält bei negativen Nachrichten rund um die Causa Glyphosat Kurse von 30 Euro für realistisch.Leuchten stuft die Aktie allerdings mit 40 Euro ein, das Votum lautet "Hold". Unter der Annahme eines 50:50-Szenarios zwischen einer positiven Beilegung der Rechtsstreitigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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