CTS Eventim hat im ersten Quartal 2026 eine starke Leistung erbracht, die die Marktkonsensschätzungen in wichtigen Kennzahlen erheblich übertroffen hat. Dies wurde hauptsächlich durch einen außergewöhnlichen Umsatzanstieg von 38% im Jahresvergleich im Segment Live Entertainment angetrieben. Die bereinigte EBITDA-Marge sank leicht auf 19,4%, was auf den höheren Umsatzmix aus dem Bereich Live Entertainment zurückzuführen ist. In der Zwischenzeit wuchs der Ticketing-Umsatz moderat um 2,5% im Jahresvergleich (~6,0% underlying) und verteidigte eine robuste Marge von 41%. Gestützt durch die bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und einen starken Wettbewerbsvorteil gegenüber den europäischen Expansionsplänen des US-Konkurrenten Live Nation, bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von 96,50 EUR (von zuvor 100,00 EUR), um den margenverwässernden Segmentmix zu berücksichtigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cts-eventim-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research