Die CTS Eventim-Aktie meldet sich mit starken Quartalszahlen eindrucksvoll zurück. Nach dem kräftigen Kursanstieg am Donnerstag legt das Papier auch am Freitag weiter zu und gewinnt aktuell rund +2% auf 61 €. Trotz dieser Erholung notiert die Aktie auf Jahressicht jedoch weiterhin deutlich unter ihrem früheren Hoch von rund 107 €. Daher stellt sich die Frage: Wie viel Aufwärtspotenzial steckt noch in der Aktie? Dynamischer Start ins neue Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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