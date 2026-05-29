FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2100 (2500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 980 (530) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 155 (175) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CURRYS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 150 (155) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DUNELM TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 850 (1200) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 360 (365) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WICKES TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 165 (235) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BLOOMSBURY PUBLISHING TARGET TO 760 (700)P, 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2400 (2120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VICTORIAN PLUMBING TARGET TO 85 (80) P - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 450 (565) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 715 (725) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 4500 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 425 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND TARGET TO 85 (80) PENCE - 'SP' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1700 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS STARTS UNITE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 585 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News