Die Aktie von Siltronic hat ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fortgesetzt und erstmals seit Anfang 2022 wieder die Marke von 100 Euro überschritten. Auslöser war ein Kurssprung des japanischen Konkurrenten Sumco um rund 19 %, nachdem Analysten ihre Erwartungen für die künftige Nachfrage nach Siliziumwafern deutlich angehoben hatten. Im Zentrum steht dabei natürlich der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz, die den Bedarf an Siliziumwafern, die als Basismaterial für die Chipfertigung dienen, massiv erhöht. Selbst Engpässe in den kommenden Jahren werden nicht ausgeschlossen. Besonders die Jahre 2027 und 2028 sind damit bei Siltronic von einer deutlich höheren Auslastung und einer verbesserten Preisentwicklung geprägt. Trotz des kräftigen Anstiegs bleibt der Wert eine Halteposition.
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