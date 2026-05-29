In einem Verfahren wegen mangelnder Umsetzung der Netzentgeltreduzierungen für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen hat die Bundesnetzagentur zwei Netzbetreibern Zwangsgelder angedroht. Der Bonner Behörde zufolge setzen die Syna GmbH und die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG die Vorgaben aus der Festlegung zu Netzentgelten für steuerbare Anschlüsse und Verbrauchseinrichtungen (NSAVER) nicht oder nur unzureichend um. Wie die Bundesnetzagentur erläuterte, hat es Beschwerden von Marktteilnehmern und von Verbraucherseite über verschiedene Unternehmen gegeben, vor allem zu Modul 3 der Festlegung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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