Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, ireland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE000R8PO127
bisheriger Wertpapierbezeichnung: Ukraine Reconstruction UCITS ETF - Accumulating
künftiger Wertpapierbezeichnung: Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF - Accumulating
Änderung ab 01. Juni 2026
Frankfurt am Main, den 29. Mai 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
