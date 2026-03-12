The following instruments on XETRA do have their first trading 12.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.03.2026
Aktien
1 SGXE65286994 Baidu Inc. SDR
2 SE0002402701 eWork Group AB
3 SE0003656834 IZafe Group AB
4 SGXE58855789 JD.com Inc. SDR
5 SGXE35826358 Pop Mart International Group Ltd. SDR
6 SGXE83206339 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk SDR
7 JP3973000007 Riken Technos Corp.
8 SGXE67782909 Trip.com Group Ltd. SDR
9 GRS120003009 Karelia Tobacco Co. Inc. S.A.
10 CA66538D3013 Northern Lights Resources Corp.
11 CA78472R1055 SPC Nickel Corp.
12 NL00150021S3 SCHMID Group N.V. Wts
13 DE000A41YDG0 q.beyond AG
14 KYG2287A1426 Zeta Network Group
Anleihen/ETF
1 XS3310319689 Galderma Finance Europe B.V.
2 XS3317522822 South Eastern Power Networks PLC
3 XS3310330140 McDonald's Corp.
4 US845437BV37 Southwestern Electric Power Co.
5 US845437BW10 Southwestern Electric Power Co.
6 ES0L02702055 Spanien, Königreich
7 XS3296391777 Industrial & Commercial Bank of China
8 US500769KP82 Kreditanstalt für Wiederaufbau
9 XS3310326031 McDonald's Corp.
10 USU83067AN51 SM Energy Co.
11 US912810US59 United States of America
12 DE000BU0E394 Deutschland, Bundesrepublik
13 EU000A4ERVC2 Europäische Union
14 DE000HEL0TP0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0TK1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL0TG9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0TJ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000A3MQT97 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
19 LU3254330437 Amundi Global ex-US Government Bond UCITS ETF
20 IE000KXM3O48 CT QR Series European Equity Active UCITS ETF
21 IE000UL7AOT5 CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF
22 IE000SWYZ0D5 CT QR Series US Equity Active UCITS ETF
23 IE000R8PO127 Ukraine Reconstruction UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.03.2026
Aktien
1 SGXE65286994 Baidu Inc. SDR
2 SE0002402701 eWork Group AB
3 SE0003656834 IZafe Group AB
4 SGXE58855789 JD.com Inc. SDR
5 SGXE35826358 Pop Mart International Group Ltd. SDR
6 SGXE83206339 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk SDR
7 JP3973000007 Riken Technos Corp.
8 SGXE67782909 Trip.com Group Ltd. SDR
9 GRS120003009 Karelia Tobacco Co. Inc. S.A.
10 CA66538D3013 Northern Lights Resources Corp.
11 CA78472R1055 SPC Nickel Corp.
12 NL00150021S3 SCHMID Group N.V. Wts
13 DE000A41YDG0 q.beyond AG
14 KYG2287A1426 Zeta Network Group
Anleihen/ETF
1 XS3310319689 Galderma Finance Europe B.V.
2 XS3317522822 South Eastern Power Networks PLC
3 XS3310330140 McDonald's Corp.
4 US845437BV37 Southwestern Electric Power Co.
5 US845437BW10 Southwestern Electric Power Co.
6 ES0L02702055 Spanien, Königreich
7 XS3296391777 Industrial & Commercial Bank of China
8 US500769KP82 Kreditanstalt für Wiederaufbau
9 XS3310326031 McDonald's Corp.
10 USU83067AN51 SM Energy Co.
11 US912810US59 United States of America
12 DE000BU0E394 Deutschland, Bundesrepublik
13 EU000A4ERVC2 Europäische Union
14 DE000HEL0TP0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0TK1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL0TG9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0TJ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000A3MQT97 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
19 LU3254330437 Amundi Global ex-US Government Bond UCITS ETF
20 IE000KXM3O48 CT QR Series European Equity Active UCITS ETF
21 IE000UL7AOT5 CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF
22 IE000SWYZ0D5 CT QR Series US Equity Active UCITS ETF
23 IE000R8PO127 Ukraine Reconstruction UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard