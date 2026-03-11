Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0005137004 q.beyond AG 11.03.2026 DE000A41YDF2 q.beyond AG 12.03.2026 Tausch 5:1
KYG2287A1343 Zeta Network Group 11.03.2026 KYG2287A1426 Zeta Network Group 12.03.2026 Tausch 100:1
