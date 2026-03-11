The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.03.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2026

.

ISIN Name

DE0005137004 Q.BEYOND AG NA O.N.

DE000A2GSTP1 VEDES ANLEIHE 17/26

GB00B5N0P849 JOHN WOOD GR.LS-,04285714

GB00BNYKB709 KITWAVE GROUP PLC LS -,01

JP3400400002 SCSK CORP.

KYG2287A1343 ZETA NETW. A NEW DL-,0025

PTCCCMOM0006 C.C.CA MUTUO 23/27 FLR

SE0016075063 INTELLEGO TECHNOLOGIES AB

XS3264761456 FRON.L.FINCO 26/32 REGS 2





