Seit der Umstellung der EEG-Fördersystematik im Jahr 2018 steigt die Anzahl der Volllaststunden von Windenergieanlagen an Land nicht mehr an. Eine Studie im Auftrag des LEE NRW zeigt, wie sich dies ändern könnte, um die Systemdienlichkeit künftiger Windenergieanlagen zu erhöhen. Aus einer aktuellen, vom Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW beauftragten Studie zu Windenergieanlagen geht hervor, dass man Volllaststunden von Windenergieanlagen an Land deutlich steigern könnte. So können neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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