Mit ihrem "Zweiten Gesetz zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes" (Drucksache 21/6128) will die Bundesregierung Engpässe in der Stromversorgung innerhalb des deutschen Netzes beseitigen. Vor allem um den im Norden Deutschlands erzeugten Strom aus Windenergieanlagen zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden und Westen leiten zu können, soll der Ausbau der Stromübertragungsnetze beschleunigt werden. Im Zuge einer Aktualisierung und Ausweitung des Bundesbedarfsplans sind daher 45 neue Netzausbauvorhaben vorgesehen, 13 bestehende sollen verändert werden. Der Entwurf nimmt einer Mitteilung vom Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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