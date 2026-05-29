Antonio Gentile, Senior Director beim Beratungsunternehmen BIP Group, analysiert in seinem Gastbeitrag, was nötig ist, um eine Netzinfrastruktur und die operative Flexibilität so aufzustellen, dass sie die zunehmend dezentralisierten und volatilen Energiesysteme steuern kann. Der deutsche Energiesektor hat einen Wendepunkt erreicht. Die zentrale energiepolitische Herausforderung des Landes liegt nicht mehr in der reinen Erzeugungskapazität, sondern in der Fähigkeit, Energieflüsse effizient zu verteilen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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