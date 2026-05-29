Lausanne - Vier Ex-Mitarbeiter der Gazprombank Schweiz haben die Herkunft von angeblich dem russischen Cellisten Sergei Roldugin gehörenden Geldern unzureichend abgeklärt. Das Bundesgericht bestätigte ihre Verurteilung. Es war bekannt, dass Roldugin ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist. Das Zürcher Obergericht verurteilte im Juni 2024 drei Russen und einen Schweizer wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften zu bedingten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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