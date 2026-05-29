Der KI-Agent SigenAgent von Sigenergy konfiguriert und steuert die Hardware von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern automatisch. Der Kunde formuliert sein Ziel. Die KI setzt um. Sigenergy hat heute den KI-Agenten SigenAgent vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein autonomes KI-System, das Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher eigenständig steuert. Es analysiert kontinuierlich Wetterdaten, Strompreise und Netzbedingungen und verwirklicht Nutzerziele automatisch. "Echte KI ist nicht nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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