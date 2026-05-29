Es herrscht weiterhin Partystimmung im Tech-Sektor. Auslöser sind diesmal die Zahlen des PC-Urgesteins Dell, die den Aktienkurs vorbörslich um fast +40% in die Höhe treiben auf neue Rekordkurse jenseits der 400-US$-Marke. Doch wie sind die Ergebnisse im Detail ausgefallen und hat die Aktie nach dem Kursfeuerwerk noch weiteres Potenzial? Was für eine Erfolgsgeschichte Als wir am 08. Oktober 2025 die Frage stellten "Dell-Aktie: Nimmt sie jetzt Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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