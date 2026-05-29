In Valluhn in Mecklenburg-Vorpommern hat Edeka Nord einen Solarpark für den Eigenverbrauch des dortigen Logistikcenters gebaut. Für den Anschluss des Solarparks musste man ein Mittelspannungskabel zum Anschlusspunkt im Edeka-Mittelspannungsring verlegen, das unter die Autobahn A24 führt. Edeka Nord hat für sein Logistikcenter in Valluhn in Mecklenburg-Vorpommern einen Solarpark in Betrieb genommen. Es handelt sich mit 14,5 Hektar Fläche und 19 Megawatt Leistung um eine der größten Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver