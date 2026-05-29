Dank einer mikroskopisch strukturierten Glasoberfläche, die Lichtstrahlen diffus streut, sind die neuen Solarmodule von Megasol besonders blendarm. Ein Zertifikat der Berner Fachhochschule (BFH) soll Blendgutachten ersetzen. Der Schweizer Spezialist für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV), Megasol, hat blendarme Solarmodule auf den Markt gebracht. Denn laut Unternehmen wird Blendarmut zum entscheidenden Kriterium für die Akzeptanz von Photovoltaik im urbanen Raum. Die neuen Photovoltaik-Module ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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