EQS-News: Knaus Tabbert AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knaus Tabbert AG
|HelmutKnausStr. 1
|94118 Jandelsbrunn
|Deutschland
|E-Mail:
|info@knaustabbert.de
|Internet:
|https://www.knaustabbert.de
|ISIN:
|DE000A2YN504
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2336110 29.05.2026 CET/CEST