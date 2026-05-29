Die Honeywell-Aktie zeigte im bisherigen Jahresverlauf nur wenig Dynamik und bewegte sich überwiegend in einer breiten Handelsspanne zwischen 160 und 210 €. Am Freitag verliert sie aktuell leicht notiert bei rund 200 €. Gleichzeitig steht dem US-Industriekonzern ein tiefgreifender Umbau bevor. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Welche Auswirkungen wird diese Neuausrichtung auf die Aktie haben? Radikaler Konzernumbau geplant Der bevorstehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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