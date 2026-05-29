Zürich - Tanken ist nach dem verkehrsreichen Pfingstwochenende wieder günstiger geworden: Nach wie vor muss aber tiefer in die Tasche gegriffen werden als vor dem Beginn des Irankriegs - trotz einer gewissen Entspannung an den weltweiten Rohöl-Märkten. Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt aktuell bei 1,91 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 2,02 Franken, wie der Touring Club Schweiz (TCS) berechnet hat. Vor einer Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab