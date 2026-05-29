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Fokus auf das Maklerplattformgeschäft: JDC Group und Tochter Jung, DMS & Cie. verstärken Vorstandsteam



29.05.2026 / 15:56 CET/CEST

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Fokus auf das Maklerplattformgeschäft: JDC Group und Tochter Jung, DMS & Cie. verstärken Vorstandsteam ? Stärkung des operativen Geschäftes unter Verschlankung der Holding ? Christoph Schmitz (Geschäftsabwicklung Versicherungen) und Johanna Bartsch (Projekt- und Vertriebsmanagement) rücken in den Vorstand der Plattform-Tochter Jung, DMS & Cie. AG auf ? Marcus Rex, bisher Mitglied beider Vorstände, wird den künftigen Fokus auf das Plattformgeschäft in der Gruppe treiben und sich künftig auf die Vorstandsaufgaben im größten Tochterunternehmen Jung, DMS & Cie. konzentrieren ? Schon für das Jahr 2026 erwartet JDC damit positive Effekte für ihr Plattformgeschäft durch eine deutliche Steigerung des Neugeschäfts Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100 Prozent-Tochter der JDC Group AG, hat ihren Vorstand um zwei Mitglieder erweitert: Mit Christoph Schmitz rückt der Leiter Geschäftsabwicklung Versicherungen in den Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG auf und verantwortet hier künftig auch den Bereich Courtagen/Abrechnung. Nach ihrer vollen Rückkehr aus der Elternzeit wird zudem Johanna Bartsch, Leiterin Projekt- und Vertriebsmanagement, mit gleichen Aufgaben ab 1. Januar 2027 in den Vorstand der Jung, DMS & Cie. berufen. Dr. Sebastian Grabmaier (Vorsitz), Ralph Konrad (IT und Finanzen) und Marcus Rex (Produktmanagement, Vertrieb und Marketing) vervollständigen den künftig fünfköpfigen Vorstand. Der Fokus wird zukünftig neben dem weiter erfolgreichen Aufbau von Fonds- und Versicherungsbeständen und dem ebenfalls erfreulichen Vermögensverwaltungsgeschäft auf der Entwicklung des Neugeschäftes und des Maklervertriebes liegen. Der Holdingvorstand besteht künftig aus den drei bisherigen Mitgliedern Dr. Sebastian Grabmaier (CEO), Ralph Konrad (CFO/CTO) und Dr. Ramona Evens (COO), wobei Dr. Grabmaier das Ressort Vertrieb in der Gruppe zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben verantworten wird. Der Holdingvorstand der JDC Group wird damit zugunsten der operativen Plattformtochter Jung, DMS & Cie. verschlankt. "Die JDC Group und die Plattform-Tochter Jung, DMS & Cie. sind in den vergangenen Jahren sehr dynamisch und erfreulich gewachsen und bieten mit ihrer Plattformtechnologie ein marktführendes Angebot an Makler, Finanzanlagenvermittler, Vertriebe, firmenverbundene Vermittler, Banken und Ausschließlichkeitsorganisationen für die Abwicklung und Betreuung aller Arten von Versicherungs- und Finanzprodukten. Neben den Schwerpunkten Versicherungen und Investmentfonds können JDC-Vermittler ihren Kunden auch alle anderen relevanten Asset-Klassen wie z.B. Vermögensverwaltung, Baufinanzierung, Immobilien oder alterative Assets über die JDC Plattform anbieten, abwickeln und verwalten. Das große Wachstumstempo und die jüngsten Marktentwicklungen erfordern eine Neuausrichtung der Aufgaben in den Vorständen von Holding und Plattform-Tochter", erklärt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group, den Umbau im Team. "Ich freue mich, dass wir die neu zugeschnittenen Ressorts mit Christoph Schmitz und Johanna Bartsch intern besetzen konnten und dies mit erfahrenen Führungskräften, die beide bereits über 10 Jahre Eckpfeiler unseres Unternehmens sind und unser vollstes Vertrauen besitzen. Besonders freut es mich aber auch, dass unser gut eingeführter und erfahrener Vorstandskollege Marcus Rex die Verantwortung übernimmt, die hoch skalierbare JDC Plattform noch besser im Makler- und Vertriebsmarkt zu etablieren und damit das Neugeschäftswachstum zu treiben. Denn auch hier wollen wir zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren!" Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., MORGEN & MORGEN, allesmeins, Top Ten, Geld.de und FMK eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,5 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 8,0 Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1,5 Milliarden Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





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JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de



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