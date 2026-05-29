© Foto: Ying Tang - NurPhotoNvidia investiert Milliarden in Photonik-Technologie. Die Branche hofft auf schnellere KI-Systeme mit deutlich geringerem Energieverbrauch.Der KI-Konzern Nvidia treibt den Umbau der globalen KI-Infrastruktur mit milliardenschweren Investitionen voran, wie CNBC berichtet. Im Fokus steht dabei eine Technologie, die Daten nicht mehr über elektrische Signale, sondern mit Licht überträgt. Branchenexperten sehen darin einen möglichen Wendepunkt für die Zukunft künstlicher Intelligenz. Seit März hat Nvidia nach Angaben von CNBC mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die an sogenannter Photonik arbeiten. Dazu zählen Beteiligungen an Lumentum, Coherent und Marvell im Umfang …Den vollständigen Artikel lesen
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