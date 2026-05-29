Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
KYG451391133 HiTek Global Inc. 29.05.2026 KYG451391216 HiTek Global Inc. 01.06.2026 Tausch 3:1
US8112922005 SCYNEXIS Inc. 29.05.2026 US8112923094 SCYNEXIS Inc. 01.06.2026 Tausch 8:1
