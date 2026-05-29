Schwarzenbach - Der Detailhändler Aldi setzt in der Schweiz künftig noch stärker auf sein Discounter-Modell. Um Kosten zu senken, verzichtet das Unternehmen nach eigenen Angaben auf teure Filialstandorte, ein breites Angebot an Nischenprodukten sowie aufwendige Kundenbindungsprogramme. Als Beispiel für nicht mehr passende Standorte nennt Aldi Filialen in besonders teuren Lagen wie etwa in der Nähe der Zürcher Bahnhofstrasse, wie das Unternehmen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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