Die Friedrich Vorwerk-Aktie bewegte sich nach ihrem starken Anstieg im vergangenen Jahr zuletzt überwiegend seitwärts. Nachdem das Papier zeitweise bis auf 103 € gestiegen war, pendelte es zuletzt in einer breiten Handelsspanne zwischen 66 und 85 €. Am Freitag verliert die Aktie aktuell rund -1,3% und notiert bei 66,20 €. Damit stellt sich die Frage: Ist der Höhenflug vorbei - oder eröffnet der Rücksetzer neue Einstiegschancen? Infrastrukturinvestitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de