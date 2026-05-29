Chip-Aktien sind dieser Tage nicht zu stoppen. Seit Anfang April hat der Sektor mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen. Am Freitag stocken die Anleger bei Halbleiterwerten noch einmal auf. Mit Broadcom, Micron, Arm und Qualcomm eilen gleich mehrere Schwergewichte auf neue Allzeithochs. In Frankfurt springt zudem Infineon an die DAX-Spitze und erreicht mit 83,17 Euro ebenfalls einen neuen Kursrekord.Angesichts der boomenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur hat der Halbleiter-Sektor eine beispiellose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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