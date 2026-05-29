© Foto: picture alliance / greatif | Florian GaulDie Europäische Zentralbank warnt vor einer gefährlichen Mischung aus geopolitischen Spannungen, hohen Bewertungen und fragilen Finanzmärkten.Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt trotz der Rekordstände an den Börsen vor einer möglichen Marktkorrektur. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos erklärte gegenüber CNBC, dass die Risiken an den Finanzmärkten derzeit "ziemlich hoch" seien. Aus Sicht der Notenbank treffen mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig aufeinander: geopolitische Spannungen, hohe Bewertungen an den Aktienmärkten und zunehmende Risiken außerhalb des klassischen Bankensystems. Besonders kritisch sieht die EZB die Entwicklung rund um den Krieg im Iran. Laut de Guindos setzen die …Den vollständigen Artikel lesen
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