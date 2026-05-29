Shanghai / Dübendorf - Huawei-Vorstandsmitglied He Tingbo hat diese Woche auf dem IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) 2026 im Rahmen ihrer Keynote-Rede «Der neue Weg der Halbleiterpraxis» das Tau-(t)-Skalierungsgesetz vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein neues Prinzip zur zukünftigen Entwicklung der Halbleiterindustrie. Es schlägt vor, die geometrische Skalierung durch eine Zeit-(t)-Skalierung als neues Leitprinzip für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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