Rorschach - Der Tiefkühlkonzern Nomad Foods schliesst seine Produktionsstätte in Rorschach per Ende 2026 endgültig. Vom Entscheid betroffen sind 45 Vollzeitstellen. Die Herstellung von Produkten wie Plätzli, Lasagne und Cannelloni wird nach Italien und Spanien verlagert. Die Produktionsstätte von Findus in Rorschach wird endgültig geschlossen. Das teilte Eigentümerin Nomad Foods am Freitag in einer Medienmitteilung mit. Nomad Foods habe heute die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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