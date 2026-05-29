Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag mit einer klaren Richtung schwergetan. Dagegen feierten die Anleger an den US-Börsen sich verdichtende Hinweise auf eine mögliche Verhandlungslösung im Iran-Krieg mit Rekorden. Für Schwung sorgte in New York auch der anhaltende Boom um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), das hierzulande eine geringere Rolle spielt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 ging nach zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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