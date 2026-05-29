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fox e-mobility AG: Kapitalerhöhung und Entschuldung bei Fox Automotive Switzerland AG -Korrektur Beteiligungswert - Abgang von Philippe Perret - Finanzberichte - Hauptversammlungstermin



29.05.2026 / 18:50 CET/CEST

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Kapitalerhöhung und Entschuldung bei Fox Automotive Switzerland AG -KorrekturBeteiligungswert - Abgang von Philippe Perret - Finanzberichte - Hauptversammlungstermin Der Vorstand der fox e-mobility AG gibt bekannt, dass die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Fahrzeugen Typ MIA ab sofort ausschliesslich durch die Fox Automotive Switzerland AG, Herisau, Schweiz und die FOXMIA (Germany) GmbH, München erfolgt. Zu diesem Zweck wurde das Aktienkapital der Fox Automotive Switzerland AG von CHF 105.500 auf 1.000.000 CHF erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde ausschliesslich durch Gläubiger der Fox Automotive Switzerland AG ohne Beteiligung der fox e-mobility AG gezeichnet und im Handelsregister eingetragen. Dadurch ist eine Reduzierung der Aktienbeteiligung der fox e-mobiliy AG von 100% auf 10,55% sowie eine vollständigen Entschuldung der Fox Automotive Switzerland AG erfolgt. Zur Finanzierung des Prototypenbaus stehen neben den Lizenzeinnahmen für Nutzungsrechte an Markenrechten ein genehmigtes Kapital im Rahmen des satzungsmässigen Kapitalbands von bis zu CHF 500.000 zur Verfügung. Die fox e-mobility AG hat mit der Fox Automotive Switzerland AG und den übrigen Aktionären der Fox Automotive Switzerland AG heute eine umfassende Vereinbarung geschlossen, die über eine Gewinnabführungsvereinbarung und Aktienoptionsrechte zum Nennwert zugunsten der fox e-mobility AG sicherstellt, dass die fox e-mobility AG weiterhin den grössten Teil des wirtschaftlichen Erfolgs aus der Monetarisierung des MIA Projekts in 2026/2027 erhält. Der Vorstand geht daher aktuell trotz der Reduktion des Aktienanteils an der Fox Automotive Switzerland AG davon aus, dass eine steuerneutrale Erhöhung des Beteiligungswert von EUR 6,5 Mio auf ca. EUR 24 Mio (Korrektur des in der ad hoc v. 23.4.2026 gemeldeten Betrags) für 2026 erfolgen kann. Der seit 2020 amtierende Vorstand CFO/COO Philippe Perret scheidet im Rahmen der Neuausrichtung der fox e-mobility AG per 1.6.2026 einverständlich aus dem Executive Management der Unternehmensgruppe aus. Bis zu Ernennung eines Nachfolgers führt Herr Patrick Bigger die Gesellschaft als Alleinvorstand. Die Veröffentlichungstermine für den Jahresfinanzbericht 2025 und Halbjahresfinanzbericht 2026 sind der 30.Juni 2026 bzw. der 20.August 2026. Der nächste Hauptversammlungstermin ist der 28.August 2026.



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