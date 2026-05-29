Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio, Japan; Präsident und Geschäftsführer: Toshiaki Nagasato) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich zu einer Investition in den Global Health Security Fund (GHSF) verpflichtet hat, der von der Global Health Investment Corporation (GHIC), einer in New York ansässigen gemeinnützigen Organisation, gesponsert wird. Durch diese Investition wird Meiji Seika Pharma die Beschleunigung von Innovationen unterstützen, die sich mit kritischen globalen Gesundheitsherausforderungen befassen, darunter Pandemievorsorge und Antibiotikaresistenz (AMR).

GHIC ist eine missionsorientierte gemeinnützige Organisation, die private Anlagestrategien einsetzt, um sowohl globale gesundheitliche Wirkung als auch finanzielle Renditen zu erzielen. GHIC hat kürzlich seinen zweiten Fonds im Rahmen des GHSF geschlossen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung bei Investitionen im Bereich Infektionskrankheiten hat GHIC dazu beigetragen, große globale Gesundheitsherausforderungen anzugehen. Die Unternehmen in ihrem Portfolio haben mehr als ein Dutzend Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht, die insgesamt über 600 Millionen Menschen weltweit erreichen.

GHIC ist eine Partnerschaft mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) eingegangen, um mithilfe von Risikokapitalinvestitionen die Entwicklung und Einführung von Technologien und medizinischen Produkten zu beschleunigen, die auf Bedrohungen der Gesundheitssicherheit reagieren und diese verhindern. Im Rahmen dieser öffentlich-privaten Partnerschaft hat GHIC den GHSF ins Leben gerufen, einen wegweisenden Risikokapitalfonds, der sich der Förderung von Innovationen widmet, die die Vorsorge im Bereich der öffentlichen Gesundheit stärken und widerstandsfähige globale Gesundheitssysteme aufbauen, die in der Lage sind, künftige Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren.

"Die Investition in den GHSF von GHIC war für uns eine klare Entscheidung", sagte Toshiaki Nagasato, Präsident und geschäftsführender Direktor von Meiji Seika Pharma. "Die Mission von GHIC, ungedeckte globale Gesundheitsbedürfnisse anzugehen, steht in engem Einklang mit dem langjährigen Engagement von Meiji Seika Pharma für Innovationen im Bereich Infektionskrankheiten. Wir freuen uns, als Kommanditist am GHSF teilzunehmen und mit dem sehr erfahrenen Team von GHIC zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir in Bereichen wie Infektionskrankheiten, in denen nach wie vor erhebliche ungedeckte medizinische Bedürfnisse bestehen, aber das nachhaltige Engagement der Pharmaindustrie aufgrund schwieriger Marktdynamiken begrenzt war, einen bedeutenden Beitrag leisten."

"Globale Gesundheitssicherheit erfordert nachhaltige Investitionen, kontinuierliche Innovation und eine enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor", sagte Labeeb Abboud, Vorsitzender und CEO von GHIC. "Durch die Nutzung des Engagements und der Beiträge unserer Investoren und Partner treibt der Global Health Security Fund transformative Technologien voran, um unsere gemeinsame Vision einer sichereren und gesünderen Welt zu verwirklichen."

Durch diese Investition und die strategische Zusammenarbeit mit GHIC will Meiji Seika Pharma eines der führenden Pharmaunternehmen im Bereich Infektionskrankheiten Innovationen und F&E-Aktivitäten in diesem Bereich weiter vorantreiben und einen Beitrag zur Bewältigung kritischer globaler Gesundheitsherausforderungen leisten, darunter künftige Pandemien und AMR.

Über die Global Health Investment Corporation

Die Global Health Investment Corporation (GHIC) ist eine missionsorientierte gemeinnützige Organisation, die seit über einem Jahrzehnt in globale Gesundheitsinnovationen investiert. Durch Investitionen in Life-Science- und Gesundheitstechnologieunternehmen beschleunigt GHIC die Entwicklung und den Zugang zu Produkten, die das Potenzial haben, die globale öffentliche Gesundheit und die gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern, und erzielt gleichzeitig nachhaltige finanzielle Erträge.

Weitere Informationen finden Sie unter https://ghicfunds.org/.

Über Meiji Seika Pharma

Seit der Markteinführung von Penicillin im Jahr 1946 hat sich Meiji Seika Pharma der Bereitstellung hochwertiger pharmazeutischer Produkte verschrieben, darunter Therapeutika und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, Therapeutika für Erkrankungen des zentralen Nervensystems und hämatologische Störungen sowie Generika. Durch kontinuierliche Investitionen in Innovationen der nächsten Generation und strategische globale Partnerschaften setzt sich Meiji Seika Pharma weiterhin für die Förderung der globalen Gesundheit ein.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.meiji.com/global/pharmaceuticals/.

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Sho Takahata

Boston-Büro ('START Office'), Meiji Pharma USA Inc.

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