New York - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.032 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.580 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.333 Punkten 0,4 Prozent im Plus.



Die Marktteilnehmer warten weiterhin auf Bewegung im Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Nach den Berichten der vergangenen Tage über eine bevorstehende Einigung hat am Freitag US-Präsident Donald Trump rote Linien gezogen und über eine anstehende Entscheidung geschrieben. "Ich werde mich nun im Situation Room versammeln, um eine endgültige Entscheidung zu treffen", schrieb Trump auf seiner persönlichen Plattform, nachdem er in den Sätzen unmittelbar davor von angereichertem Material im Iran sprach, das von den USA ausgegraben werden soll.



Ein Zeichen der Entspannung sendete der US-Präsident mit der Ankündigung, dass die US-Seeblockade der Straße von Hormus aufgehoben werden soll. Er rief den Iran auf, die Straße von Hormus unverzüglich für den uneingeschränkten Schiffsverkehr ohne Mautgebühren zu öffnen und Minen zu entfernen.



Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung etwas stärker: Ein Euro kostete am Freitagabend 1,1662 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8575 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.547 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,35 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 91,86 US-Dollar, das waren 84 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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