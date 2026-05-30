Berlin - Die Union drängt den Hersteller Adidas, die DFB-Kindertrikots noch vor der WM deutlich billiger anzubieten. 75 Euro für ein Kindertrikot seien für viele Familien eine enorme finanzielle Herausforderung, sagte der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).
"Gerade hier würde ich mir wünschen, dass Adidas eine Möglichkeit findet, zumindest diese Trikots deutlich günstiger anzubieten", so Mayer. Zugleich erklärte er, alle wollten, dass die Fußballnationalmannschaft auch bei den Kindern viele Fans habe. Dafür müssten diese sich auch mit dem Team identifizieren können, und hierzu gehöre das Trikot. Auf die Preisgestaltung habe die Politik allerdings keinen Einfluss, räumte Mayer ein.
Auch Jens Lehmann (CDU), Vize-Vorsitzender des Sportausschusses, verwies auf die weiterhin hohe Nachfrage. "Solange sich daran nichts ändert, wird es vermutlich auch kein Umdenken bei den Herstellern geben", sagte er. Am Ende müssten DFB und Hersteller selbst darauf achten, ihre Fans nicht durch eine überzogene Preispolitik zu entfremden.
"Gerade hier würde ich mir wünschen, dass Adidas eine Möglichkeit findet, zumindest diese Trikots deutlich günstiger anzubieten", so Mayer. Zugleich erklärte er, alle wollten, dass die Fußballnationalmannschaft auch bei den Kindern viele Fans habe. Dafür müssten diese sich auch mit dem Team identifizieren können, und hierzu gehöre das Trikot. Auf die Preisgestaltung habe die Politik allerdings keinen Einfluss, räumte Mayer ein.
Auch Jens Lehmann (CDU), Vize-Vorsitzender des Sportausschusses, verwies auf die weiterhin hohe Nachfrage. "Solange sich daran nichts ändert, wird es vermutlich auch kein Umdenken bei den Herstellern geben", sagte er. Am Ende müssten DFB und Hersteller selbst darauf achten, ihre Fans nicht durch eine überzogene Preispolitik zu entfremden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur