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Biotechnologie
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BIOFRONTERA AG Chart 1 Jahr
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BIOFRONTERA AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
30.05.2026 00:51 Uhr
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PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026

DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026

Leverkusen (pta000/30.05.2026/00:15 UTC+2)

Leverkusen - Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, veröffentlichte heute die Ergebnisse für die ersten drei Monate zum 31. März 2026.

Highlights des 1. Quartals 2026

• Die Umsatzerlöse in Europa stiegen im Vergleich zum 1. Quartal 2025 um 13,8 %. • Positives EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen, verglichen mit einem negativen Ergebnis imVorjahr. • Das Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (US-bezogen) verbesserte sich um 138 % auf EUR 2.159TEUR (Vorjahr: EUR 904 TEUR). • Das Gesamtergebnis (aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen) stieg um 225 % auf EUR 2.200TEUR (Vorjahr: EUR 678 TEUR). • Erfolgreiche Markteinführung von Ovixan(R) in Großbritannien.Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf Q1 2026 (IFRS) 

01.01.-31.03.2026    01.01.-31.03.2025 
ungeprüft                            TEUR       % vom Umsatz TEUR    % vom Umsatz 
Ertragslage 
Umsatzerlöse                           3.714       100,00%   3.274   100,00% 
 • davon Deutschland             2.756       74,21%    2.462   75,20% 
 • davon Spanien               461        12,41%    477    14,57% 
 • davon UK                  279        7,51%    162    4,95% 
 • davon Restliches Europa          214        5,76%    159    4,86% 
 • davon übrige Regionen           5         0,13%    14     0,43% 
Bruttoergebnis vom Umsatz                    3.005       80,91%    2.682   81,92% 
Ergebnis aus der betrieblicehn Tätigkeit             10        0,27%    -213    -6,51% 
EBITDA                              143        3,85%    -104    -3,18% 
EBIT                               46        1,24%    -225    -6,87% 
Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich  41        1,10%    -226    -6,90% 
Ergebnis vor Ertragssteuern aus ausgegebenem Geschäftsbereich  2.159       58,13%    904    27,61% 
Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich           0         0,00%    0     0,00% 
Ergebnis aus ausgegebenem Geschäftsbereich            0         0,00%    0     0,00% 
Ergebnis nach Ertragssteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich 41        1,10%    -226    -6,90% 
Ergebnis nach Ertragssteuern aus ausgegebenem Geschäftsbereich  2.159       58,13%    904    27,61% 
Gesamtergebnis nach Ertragssteuern                2.200       59,24%    678    20,71%

Pro-Forma (non-IFRS) 

GuV BF Gruppe     2026 Q1   2026 Q1      2026 Q1       2025 Q1   2025 Q1      2025 Q1 
           Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem  Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem 
           gesamt   Geschäftsbereich Geschäftsbereich  gesamt   Geschäftsbereich Geschäftsbereich 
in TEUR 
Umsatz        4.052    338        3.714        5.768    2.493       3.275 
Umsatzkosten     - 1.047   - 338       - 709        - 1.545   - 952       - 593 
Bruttoergebnis vom  3.005    -         3.005        4.223    1.541       2.682 
Umsatz 
Forschungs- und    - 539    -         - 539        - 887    - 333       - 554 
Entwicklungskosten 
Vertriebskosten    - 1.513   -         - 1.513       - 1.441   - 16       - 1.425 
Allgemeine      - 944    -         - 944        - 1.093   - 176       - 917 
Verwaltungskosten 
Ergebnis aus der 
betrieblichen     10     -         10         803     1.016       - 213 
Tätigkeit 
Sonstige Erträge   1.074    1.017       57         90     77        13 
Sonstige Aufwendungen - 22    - 1        - 21        - 90    - 65       - 25 
Abschreibungen    97     -         97         208     87        121 
EBITDA        1.159    1.016       143         1.011    1.115       - 104 
EBIT         1.063    1.016       47         803     1.028       - 225 
Aufwendungen aus   1.143    1.143       - 0         - 124    - 124       0 
Beteiligungen 
Zinsaufwand      - 6     -         - 6         -      -         - 
Sonstige Zinsen    -      -         -          - 1     -         - 1 
Beteiligungsergebnis 1.137    1.143       - 6         - 125    - 124       - 1 
Ergebnis vor Steuern 2.200    2.159       41         678     904        - 226

"Wir konnten im Berichtsquartal in Europa weiterhin ein nachhaltiges und robustes Umsatzwachstum verzeichnen und erzielten in diesem Markt ein Gesamtwachstum von fast 14 % auf 3.709 Tsd. EUR (Vorjahr: 3.260 Tsd. EUR). Nach der Übertragung aller Aktivitäten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem US-Markt an die Biofrontera Inc. verbesserte die Biofrontera AG im Berichtszeitraum sowohl ihr bereinigtes EBITDA (einschließlich fortgeführter und aufgegebener Geschäftsbereiche) als auch ihr Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des allgemeinen Umsatzrückgangs aufgrund der geringeren Erlöse in den USA haben die positiven Auswirkungen der an Biofrontera Inc. übertragenen schlankeren Kostenstruktur sowie das anhaltende Umsatzwachstum in Europa die Rentabilität des Unternehmens deutlich verbessert und zu einem bemerkenswerten Ergebnisanstieg geführt. "Die Optimierung unserer Unternehmensstruktur im Anschluss an die Vereinbarung mit Biofrontera Inc. zeigt bereits greifbare Ergebnisse", kommentierte Pilar de la Huerta, CFO der Biofrontera AG. "Nachdem wir unsere Finanzlage stabilisiert und die mit dem US-Markt verbundenen Risiken deutlich reduziert haben, konzentriert sich das Unternehmen nun auf seine Strategie zur Portfolioerweiterung in Europa mit dem Ziel, mittelfristig zu einem führenden europäischen Akteur im Bereich der verschreibungspflichtigen Dermatologie zu werden", schloss de la Huerta.

Wie im Geschäftsbericht 2025 erläutert, müssen aufgrund der IFRS-Rechnungslegungsvorschriften sämtliche Umsätze und Aufwendungen im Zusammenhang mit den im Jahr 2025 auf die Biofrontera Inc. übertragenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten separat als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen werden. Dieses Nettoergebnis wird in einer separaten Position vor dem Konzernergebnis dargestellt. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, wurde die Gewinn- und Verlustrechnung des ersten Quartals 2025 nach denselben Kriterien angepasst. Infolgedessen berücksichtigen die Konzernumsätze ausschließlich die Umsätze in Europa und anderen Märkten, jedoch nicht die Umsätze in den USA. Um die gesamte Situation verständlicher zu machen, haben wir Pro-forma-Zahlen erstellt, die die globale Gewinn- und Verlustrechnung nicht nach IFRS zeigen, mit einer Aufteilung in US-Geschäfte (nicht fortgeführt) und Nicht-US-Geschäfte (fortgeführt).

Nach IFRS erzielte die Biofrontera-Gruppe im ersten Quartal 2026 in Europa einen Gesamtumsatz von EUR 3.714 Tsd., was einem Anstieg von 13,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (Vorjahr: EUR 3.275 Tsd. Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen).

In Deutschland stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 % auf 2.756 Tsd. EUR (Vorjahr: 2.462 Tsd. EUR) und der Gesamtumsatz im übrigen Europa stieg um 19,5 % auf insgesamt 954 Tsd. EUR (Vorjahr: 798 TEUR), was auf deutliche Zuwächse im britischen Geschäft - teilweise bedingt durch die Markteinführung von Ovixan(R) - sowie auf das wachsende Geschäft mit unseren Lizenzpartnern zurückzuführen ist.

In den USA erzielte das Unternehmen mit seinem ehemaligen Lizenznehmer Umsatzerlöse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von EUR 338 Tsd., verglichen mit EUR 2.493 Tsd. im Vorjahr, was einem Rückgang von 86,4 % entspricht. Im ersten Quartal 2026 verbuchte die Biofrontera-Gruppe zudem Earn-out-Zahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Vermögenswerte an die Biofrontera Inc. in Höhe von EUR 1.010 Tsd., während im Vorjahr lediglich EUR 77 Tsd. als sonstige Erträge aus aufgegebenen Geschäftsbereichen erzielt wurden. Earn-out-Zahlungen werden nach allen Rechnungslegungsstandards als "sonstige Erträge" behandelt und sind nicht Bestandteil der Umsatzerlöse (weder nach IFRS noch außerhalb von IFRS).

Der Bruttogewinn erhöhte sich um 12,0 % auf EUR 3.005 Tsd. im Jahr 2026 gegenüber EUR 2.682 Tsd. im Vorjahreszeitraum.

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May 29, 2026 18:15 ET (22:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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