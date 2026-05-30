PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026 -2

DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026

Leverkusen (pta000/30.05.2026/00:15 UTC+2)

Leverkusen - Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, veröffentlichte heute die Ergebnisse für die ersten drei Monate zum 31. März 2026.

Highlights des 1. Quartals 2026

• Die Umsatzerlöse in Europa stiegen im Vergleich zum 1. Quartal 2025 um 13,8 %. • Positives EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen, verglichen mit einem negativen Ergebnis imVorjahr. • Das Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (US-bezogen) verbesserte sich um 138 % auf EUR 2.159TEUR (Vorjahr: EUR 904 TEUR). • Das Gesamtergebnis (aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen) stieg um 225 % auf EUR 2.200TEUR (Vorjahr: EUR 678 TEUR). • Erfolgreiche Markteinführung von Ovixan(R) in Großbritannien.Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf Q1 2026 (IFRS)

01.01.-31.03.2026 01.01.-31.03.2025 ungeprüft TEUR % vom Umsatz TEUR % vom Umsatz Ertragslage Umsatzerlöse 3.714 100,00% 3.274 100,00% • davon Deutschland 2.756 74,21% 2.462 75,20% • davon Spanien 461 12,41% 477 14,57% • davon UK 279 7,51% 162 4,95% • davon Restliches Europa 214 5,76% 159 4,86% • davon übrige Regionen 5 0,13% 14 0,43% Bruttoergebnis vom Umsatz 3.005 80,91% 2.682 81,92% Ergebnis aus der betrieblicehn Tätigkeit 10 0,27% -213 -6,51% EBITDA 143 3,85% -104 -3,18% EBIT 46 1,24% -225 -6,87% Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich 41 1,10% -226 -6,90% Ergebnis vor Ertragssteuern aus ausgegebenem Geschäftsbereich 2.159 58,13% 904 27,61% Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich 0 0,00% 0 0,00% Ergebnis aus ausgegebenem Geschäftsbereich 0 0,00% 0 0,00% Ergebnis nach Ertragssteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich 41 1,10% -226 -6,90% Ergebnis nach Ertragssteuern aus ausgegebenem Geschäftsbereich 2.159 58,13% 904 27,61% Gesamtergebnis nach Ertragssteuern 2.200 59,24% 678 20,71%

Pro-Forma (non-IFRS)

GuV BF Gruppe 2026 Q1 2026 Q1 2026 Q1 2025 Q1 2025 Q1 2025 Q1 Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem gesamt Geschäftsbereich Geschäftsbereich gesamt Geschäftsbereich Geschäftsbereich in TEUR Umsatz 4.052 338 3.714 5.768 2.493 3.275 Umsatzkosten - 1.047 - 338 - 709 - 1.545 - 952 - 593 Bruttoergebnis vom 3.005 - 3.005 4.223 1.541 2.682 Umsatz Forschungs- und - 539 - - 539 - 887 - 333 - 554 Entwicklungskosten Vertriebskosten - 1.513 - - 1.513 - 1.441 - 16 - 1.425 Allgemeine - 944 - - 944 - 1.093 - 176 - 917 Verwaltungskosten Ergebnis aus der betrieblichen 10 - 10 803 1.016 - 213 Tätigkeit Sonstige Erträge 1.074 1.017 57 90 77 13 Sonstige Aufwendungen - 22 - 1 - 21 - 90 - 65 - 25 Abschreibungen 97 - 97 208 87 121 EBITDA 1.159 1.016 143 1.011 1.115 - 104 EBIT 1.063 1.016 47 803 1.028 - 225 Aufwendungen aus 1.143 1.143 - 0 - 124 - 124 0 Beteiligungen Zinsaufwand - 6 - - 6 - - - Sonstige Zinsen - - - - 1 - - 1 Beteiligungsergebnis 1.137 1.143 - 6 - 125 - 124 - 1 Ergebnis vor Steuern 2.200 2.159 41 678 904 - 226

"Wir konnten im Berichtsquartal in Europa weiterhin ein nachhaltiges und robustes Umsatzwachstum verzeichnen und erzielten in diesem Markt ein Gesamtwachstum von fast 14 % auf 3.709 Tsd. EUR (Vorjahr: 3.260 Tsd. EUR). Nach der Übertragung aller Aktivitäten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem US-Markt an die Biofrontera Inc. verbesserte die Biofrontera AG im Berichtszeitraum sowohl ihr bereinigtes EBITDA (einschließlich fortgeführter und aufgegebener Geschäftsbereiche) als auch ihr Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des allgemeinen Umsatzrückgangs aufgrund der geringeren Erlöse in den USA haben die positiven Auswirkungen der an Biofrontera Inc. übertragenen schlankeren Kostenstruktur sowie das anhaltende Umsatzwachstum in Europa die Rentabilität des Unternehmens deutlich verbessert und zu einem bemerkenswerten Ergebnisanstieg geführt. "Die Optimierung unserer Unternehmensstruktur im Anschluss an die Vereinbarung mit Biofrontera Inc. zeigt bereits greifbare Ergebnisse", kommentierte Pilar de la Huerta, CFO der Biofrontera AG. "Nachdem wir unsere Finanzlage stabilisiert und die mit dem US-Markt verbundenen Risiken deutlich reduziert haben, konzentriert sich das Unternehmen nun auf seine Strategie zur Portfolioerweiterung in Europa mit dem Ziel, mittelfristig zu einem führenden europäischen Akteur im Bereich der verschreibungspflichtigen Dermatologie zu werden", schloss de la Huerta.

Wie im Geschäftsbericht 2025 erläutert, müssen aufgrund der IFRS-Rechnungslegungsvorschriften sämtliche Umsätze und Aufwendungen im Zusammenhang mit den im Jahr 2025 auf die Biofrontera Inc. übertragenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten separat als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen werden. Dieses Nettoergebnis wird in einer separaten Position vor dem Konzernergebnis dargestellt. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, wurde die Gewinn- und Verlustrechnung des ersten Quartals 2025 nach denselben Kriterien angepasst. Infolgedessen berücksichtigen die Konzernumsätze ausschließlich die Umsätze in Europa und anderen Märkten, jedoch nicht die Umsätze in den USA. Um die gesamte Situation verständlicher zu machen, haben wir Pro-forma-Zahlen erstellt, die die globale Gewinn- und Verlustrechnung nicht nach IFRS zeigen, mit einer Aufteilung in US-Geschäfte (nicht fortgeführt) und Nicht-US-Geschäfte (fortgeführt).

Nach IFRS erzielte die Biofrontera-Gruppe im ersten Quartal 2026 in Europa einen Gesamtumsatz von EUR 3.714 Tsd., was einem Anstieg von 13,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (Vorjahr: EUR 3.275 Tsd. Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen).

In Deutschland stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 % auf 2.756 Tsd. EUR (Vorjahr: 2.462 Tsd. EUR) und der Gesamtumsatz im übrigen Europa stieg um 19,5 % auf insgesamt 954 Tsd. EUR (Vorjahr: 798 TEUR), was auf deutliche Zuwächse im britischen Geschäft - teilweise bedingt durch die Markteinführung von Ovixan(R) - sowie auf das wachsende Geschäft mit unseren Lizenzpartnern zurückzuführen ist.

In den USA erzielte das Unternehmen mit seinem ehemaligen Lizenznehmer Umsatzerlöse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von EUR 338 Tsd., verglichen mit EUR 2.493 Tsd. im Vorjahr, was einem Rückgang von 86,4 % entspricht. Im ersten Quartal 2026 verbuchte die Biofrontera-Gruppe zudem Earn-out-Zahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Vermögenswerte an die Biofrontera Inc. in Höhe von EUR 1.010 Tsd., während im Vorjahr lediglich EUR 77 Tsd. als sonstige Erträge aus aufgegebenen Geschäftsbereichen erzielt wurden. Earn-out-Zahlungen werden nach allen Rechnungslegungsstandards als "sonstige Erträge" behandelt und sind nicht Bestandteil der Umsatzerlöse (weder nach IFRS noch außerhalb von IFRS).

Der Bruttogewinn erhöhte sich um 12,0 % auf EUR 3.005 Tsd. im Jahr 2026 gegenüber EUR 2.682 Tsd. im Vorjahreszeitraum.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 18:15 ET (22:15 GMT)

DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026 -2-

Das EBITDA aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (US-bezogen; siehe Tabelle oben) im Vorjahr ist im Großen und Ganzen mit dem des aktuellen Berichtszeitraums vergleichbar und weist lediglich einen leichten Rückgang um 8,9 % auf. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass die durch die Transaktion mit Biofrontera Inc. erzielte erhebliche Verringerung der operativen und haftungsbezogenen Risiken diesen begrenzten Rückgang des Netto-EBITDA-Beitrags mehr als ausgleicht.

Das Gesamtergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (US-bezogen) verbesserte sich auf 2.159 TEUR, verglichen mit 904 TEUR im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist in erster Linie auf den Anstieg des Aktienkurses von Biofrontera Inc. im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Schlusskurs zum Ende des Vorjahres zurückzuführen, was zu einem positiven finanziellen Effekt von 1.143 TEUR aus aufgegebenen Geschäftsbereichen im ersten Quartal 2026 führte, verglichen mit einem negativen Effekt von 124 TEUR im ersten Quartal 2025.Das Gesamtergebnis vor Steuern (fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche) verbesserte sich von EUR 678 Tsd. im ersten Quartal 2025 auf EUR 2.200 Tsd. im entsprechenden Zeitraum 2026.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Konzerns beliefen sich zum 31. März 2026 auf EUR 5.638 Tsd., verglichen mit EUR 3.603 Tsd. zum 31. Dezember 2025. Nach heutiger Einschätzung verfügt die Biofrontera AG über ausreichende Liquidität, um die Konzernstrategie in den kommenden zwölf Monaten umzusetzen, vorausgesetzt, dass sich Aufwendungen und Erträge wie prognostiziert entwickeln.

Prognose

Im März 2026 veröffentlichte das Unternehmen eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026, die im Geschäftsbericht 2025 bestätigt und nun erneut bestätigt wird.

Prognose steuerungsrelevanter Kennzahlen (wir behalten die im März 2026 veröffentlichte Prognose bei)

Kennzahlen Prognose 2026 Konzernumsatz 14,0 Mio. bis 16,0 Mio. EUR EBITDA bereinigt (Berücksichtigung des US- Earn-out) 3,5 Mio. bis 5,1 Mio. EUR EBITDA unbereinigt -0,5 Mio. bis +0,5 Mio. EUR Liquide Mittel zum 31. Dezember 2026 4,0 Mio. bis 8,0 Mio. EUR

Über Biofrontera:

Die Biofrontera AG ist ein 1997 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Arzneimittel spezialisiert ist. Das in Deutschland ansässige Unternehmen entwickelt und vermarktet innovative Produkte zur Behandlung der Haut.

Das führende Produkt des Unternehmens ist Ameluz(R), ein verschreibungspflichtiges topisches Arzneimittel, das in der photodynamischen Therapie bestimmter oberflächlicher Hautkrebsarten und deren Vorstufen eingesetzt wird. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU vermarktet.

Biofrontera ist eines der ersten deutschen biopharmazeutischen Unternehmen, das eine zentrale europäische Zulassung sowie eine Zulassung im Vereinigten Königreich für ein selbst entwickeltes Arzneimittel erhalten hat.

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Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX

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(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 18:15 ET (22:15 GMT)