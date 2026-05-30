Rückenwind für 'Cariboo'...: Finanzkraft, Bohrkraft und Geschwindigkeit nehmen rasant zu!

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Mit 594,3 Mio. CAD Cash zum Quartalsende, 270 verkauften Goldunzen aus 'Tintic', einer abgeschlossenen 225 Mio.-Wandelanleihe und bis zu 160.000 Bohrmetern rückt diese Firma in eine neue Phase.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. Mai 2026, 8:36 Uhr Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt auch 2026 einer der spannendsten Rohstoffe der Welt. Zwar sorgen die wechselnden Erwartungen an die US-Zinspolitik immer wieder für kurzfristige Schwankungen. Gleichzeitig schreiben Zentralbanken, asiatische Anleger und physisch besicherte Goldprodukte weiter an einer deutlich größeren Geschichte: Gold wird strategisch gesucht, gekauft und gehalten.

Besonders China liefert hierfür ein starkes Signal. Nach Angaben des World Gold Council verzeichneten chinesische Gold-ETFs im April 2026 bereits den achten monatlichen Zufluss in Folge. Zugleich erhöhte die People's Bank of China ihre offiziellen Goldreserven um acht Tonnen auf 2.322 Tonnen. Der Goldanteil an den chinesischen Gesamtreserven lag damit bei rund 9%.

Quelle: World Gold Council

Auch global bleibt die Zentralbanknachfrage hoch. Der World Gold Council bezifferte die Zentralbankkäufe im ersten Quartal 2026 auf 244 Tonnen. Für Goldentwickler mit großen Projekten, klarer Finanzierungsperspektive und sichtbar zunehmender operativer Aktivität ist das ein Umfeld, in dem Substanz, Projektfortschritt und Disziplin besonders stark in den Vordergrund rücken.

Genau an dieser Stelle kommt Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) ins Spiel. Das Unternehmen versteht sich nicht als reiner Explorer, sondern als nordamerikanischer Goldentwickler mit dem Ziel, über das vollständig genehmigte und zu 100% unternehmenseigene "Cariboo'-Goldprojekt in British Columbia zu einem mittelgroßen Goldproduzenten heranzuwachsen. Dazu kommt das "Tintic'-Projekt in Utah, das Osisko zusätzliche Projektoptionen und bereits kleinere Umsätze aus Test- beziehungsweise kleinmaßstäblichen Aktivitäten liefert.

Finanzkraft: Q1 liefert die Basis und Wandelanleihe stärkt den Spielraum!

Zum 31. März 2026 verfügte Osisko Development (WKN: A3DK8G) über rund 594,3 Mio. CAD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Diese Zahl ist für einen Entwickler in der aktuellen Marktphase bemerkenswert, denn sie gibt dem Unternehmen erheblichen Spielraum, die Arbeiten bei "Cariboo'und die laufenden Explorations- und Konversionsprogramme konsequent weiterzuführen.

Im ersten Quartal erzielte Osisko zudem 2,2 Mio. CAD Umsatz aus dem Verkauf von 270 Goldunzen aus kleinmaßstäblichen Aktivitäten beim "Tintic'-Projekt. Diese Umsätze stammen aus der Haufenlaugung bestimmter Tailings- und Haldenmaterialien sowie aus dem Direktversand von mineralisiertem Material. Wichtig ist die saubere Einordnung: Osisko besitzt nach eigener Risikodarstellung noch keine Mine im kommerziellen Produktionsstadium mit positivem Cashflow. Die "Tintic'-Aktivitäten sind deshalb als Test- und Kleinaktivitäten zu verstehen - positiv, aber nicht mit einer voll angelaufenen kommerziellen Mine gleichzusetzen.

Der operative Verlust verringerte sich im ersten Quartal 2026 dennoch deutlich auf 9,7 Mio. CAD, nach 40,8 Mio. CAD im Vorjahresquartal. Parallel dazu konnte Osisko im Februar eine Prospektemission über 40.607.650 Stammaktien zu 3,54 USD je Aktie abschließen und damit brutto rund 143,8 Mio. USD beziehungsweise 196,3 Mio. CAD einnehmen. Hinzu kamen 36,5 Mio. CAD aus Optionsschein-Ausübungen im ersten Quartal, darunter rund 24,9 Mio. CAD aus der Ausübung von 5.625.031 Warrants durch Appian-nahe Fonds.

Nach dem Quartalsende kam ein weiterer wichtiger Finanzierungsbaustein hinzu: Am 26. Mai 2026 schloss Osisko Development das zuvor angekündigte Angebot über 225 Mio. USD an 4,125%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 ab. Die Nettoerlöse sollen nach Unternehmensangaben unter anderem für das "Cariboo'-Goldprojekt, allgemeine Unternehmenszwecke sowie für "Capped-Call'-Transaktionen verwendet werden, die eine mögliche wirtschaftliche Verwässerung teilweise abfedern sollen.

Zusätzlich besteht eine Option der Erstkäufer auf weitere 25 Mio. USD Wandelanleihen. Außerdem hat Double Zero Capital, LP, ein mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmen, den Kauf weiterer 50 Mio. USD an Notes in einer parallelen Privatplatzierung vereinbart.

Unter dem Strich ergibt sich ein klares Bild: Osisko finanziert seine nächste Entwicklungsphase nicht allein aus Hoffnung, sondern aus einer Kombination aus vorhandener Liquidität, Projektkreditfazilität, Eigenkapitalmaßnahmen, Warrant-Erlösen und nun auch einer platzierten Wandelanleihe. Genau diese Kapitalbasis ist bei einem großen Minenentwicklungsprojekt ein entscheidender Faktor.

"Cariboo': genehmigtes Flaggschiff mit wachsendem Arbeitsprogramm!

Das Herzstück von Osisko Development (WKN: A3DK8G) bleibt das "Cariboo'-Goldprojekt in British Columbia. Es handelt sich um ein vollständig genehmigtes, zu 100% unternehmenseigenes Goldprojekt in einer etablierten kanadischen Bergbauregion. Für Anleger ist "Cariboo' deshalb besonders interessant: Hier treffen ein fortgeschrittener Projektstatus, vorhandene Infrastrukturarbeiten, eine große Ressourcengrundlage und ein ambitioniertes 2026er Arbeitsprogramm zusammen.

Quelle: Osisko Development

Nach einem Unfall im Januar, bei dem ein Auftragnehmer auf dem "Cariboo'-Projekt tödlich verletzt wurde, wurden die Aktivitäten am Standort zeitweise ausgesetzt. Osisko meldete am 2. März 2026 die Wiederaufnahme der geplanten Standortaktivitäten nach einer schrittweisen Wiederöffnung in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Für ein Projekt dieser Größenordnung ist entscheidend, dass Gesundheit, Sicherheit, Genehmigungen und Behördenabstimmung nicht als Nebenthemen behandelt werden, sondern Teil der Projektrealisierung bleiben.

"Lowhee'-Zone: hochgradige Ergebnisse und mehr Planungssicherheit!

Besonders stark wirkt das abgeschlossene Untertage-Ergänzungsbohrprogramm in der hochgradigen "Lowhee'-Zone. Insgesamt wurden 13.684 m gebohrt, womit 100% des geplanten Programms absolviert sind. Für 11.025 m lagen bereits veröffentlichte Analyseergebnisse vor, die noch ausstehenden Ergebnisse und die zugehörigen Qualitätskontrollen sollen im zweiten Quartal 2026 finalisiert werden.

Quelle: Osisko Development

Die bereits gemeldeten Resultate zeigen eindrucksvoll, warum "Lowhee' für Osisko Development (WKN: A3DK8G) so wichtig ist. Zu den herausragenden Abschnitten zählte unter anderem Bohrung BMU-25-132 mit 596,40 g/t Gold über 2,0 m ab 6,1 m Bohrlochtiefe, einschließlich 2.293,56 g/t Gold über 0,5 m sowie 90,95 g/t Gold über 0,5 m.

Quelle: Osisko Development

Solche Abschnitte sind spektakulär, müssen aber fachlich korrekt verstanden werden: Es handelt sich um einzelne Bohrabschnitte, nicht um eine Garantie für spätere Abbaugrade oder künftige Wirtschaftlichkeit. Dennoch können solche Daten helfen, Geometrie, lokale Variabilität und Produktionsplanung in der "Lowhee'-Zone besser zu verstehen.

Bauvorbereitung: Wasser, Untertageentwicklung, Camp und Infrastruktur nehmen Gestalt an!

Neben den Bohrungen arbeitet Osisko Development (WKN: A3DK8G) an mehreren vorbereitenden Bausteinen für "Cariboo'. Die Modernisierung der "Bonanza-Ledge'-Wasseraufbereitungsanlage befindet sich laut Q1-Meldung in der finalen Inbetriebnahmephase. Der Vollbetrieb wurde für das zweite Quartal 2026 erwartet. Untertage waren bis zum Q1-Update rund 2,1 Kilometer Entwicklung vom bestehenden "Cow'-Portal in die "Lowhee'-Zone und entlang der Hauptrampe Richtung "Cow Mountain' abgeschlossen.

Dabei weist Osisko selbst darauf hin, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit zuletzt unter Plan lag, weil im Bereich der "Lowhee'-Verwerfung anspruchsvolle Bodenverhältnisse zusätzlichen Ausbau und Sicherungsmaßnahmen erforderten. Diese Aussage ist wichtig, weil sie den Entwicklungsstand realistisch einordnet. Gleichzeitig begann im ersten Quartal die Anlage der Bohrplattform für den ersten unterirdischen Lüftungsschacht. Auch die Arbeiten an Halden-, Wasser- und Standortinfrastruktur sowie die Vorbereitung des Areals für die künftige Aufbereitungsanlage liefen weiter. Das Camp wurde auf 266 Zimmer erweitert und soll zusammen mit weiteren unternehmenskontrollierten Unterkünften Kapazität für die spätere Spitzenphase der Bauarbeiten schaffen.

Bis zu 160.000 Meter Bohrungen: Osisko tritt auf's Gas!

Das eigentliche Signal für 2026 kommt jedoch aus dem Bohrprogramm. Osisko Development (WKN: A3DK8G) hat eine vielschichtige Explorations- und Konversionskampagne auf "Cariboo' und regionalen Zielen gestartet. Wenn sich die verschiedenen Programme überschneiden, sollen zeitweise bis zu 20 Bohrgeräte aktiv sein. Insgesamt können im laufenden Jahr über alle Zielgebiete hinweg bis zu rund 160.000 Meter Bohrungen anstehen.

Zum Zeitpunkt der Q1-Meldung waren bereits elf Bohrgeräte über alle Programme hinweg aktiv. Davon liefen acht Bohrgeräte in zwei Oberflächenexplorationsprogrammen: Vier Bohrgeräte zielten auf potenzielle Mineralisierung unterhalb der derzeitigen Ausdehnung der "Cariboo'-Lagerstätte bis in Tiefen von rund 1.000 m, wobei etwa 10.600 Meter gebohrt waren und die Analysen noch ausstanden. Das regionale Zielgebiet "Proserpine' wurde ebenfalls auf vier Bohrgeräte hochgefahren, dort waren bereits rund 5.750 m abgeschlossen.

Quelle: Osisko Development

Für die Investmentstory ist diese Bohrkampagne aus zwei Gründen wichtig. Erstens kann sie die geologische Ausdehnung des Projekts weiter testen. Zweitens plant Osisko Development (WKN: A3DK8G) "Infill'- und Konversionsbohrungen mit dem Ziel, "abgeleitete'-Mineralressourcen in Ressourcenkategorien mit höherer Zuverlässigkeit und unter Berücksichtigung der notwendigen "Modifying Factors' potenziell in Mineralreserven umzuwandeln.

Quelle: Osisko Development

Genau hier liegt ein zentraler Werttreiber für einen Entwickler: Mehr geologische Sicherheit kann die künftige Minenplanung verbessern.

"Tintic': kleine Umsätze, große Projektoption!

Auch "Tintic' in Utah bleibt ein spannender Bestandteil des Portfolios. Im ersten Quartal setzte Osisko Development (WKN: A3DK8G) dort seine kleinmaßstäbliche Haufenlaugung und den Direktversand mineralisierten Materials fort und verkaufte 270 Unzen Gold. Zugleich wurden im Rahmen des Testabbaus rund 2.000 Tonnen höhergradiges mineralisiertes Material für den Direktversand an einen Käufer gelagert. Der Testabbau sollte im zweiten Quartal 2026 fortgesetzt werden.

Damit liefert "Tintic' aktuell keine klassische Großminenproduktion, aber einen wertvollen operativen Lern- und Optionsbaustein: vorhandene historische Daten, Infrastrukturzugang, ein traditionsreiches Bergbaurevier und die Möglichkeit, begrenzte Aktivitäten über reine Pflege und Instandhaltung hinaus durchzuführen. Osisko prüft nach eigener Darstellung weiter, welche nächsten Schritte für "Tintic' sinnvoll sind.

Management-Team: Umsetzung, Genehmigungen und Nachhaltigkeit werden stärker besetzt!

Parallel zum operativen Arbeitsprogramm verstärkt Osisko die Führungsebene gezielt. Im Februar wurde Sarah Harrison zur Vice President, Permitting and Compliance ernannt. Am 4. Mai 2026 folgte Sarah MacDonald als Vice President, Construction Contracting and Commercial. Sie bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung in Rechts-, Vertrags- und Unternehmensfragen mit und war zuvor General Counsel bei Dumas Contracting Ltd., einem Unternehmen mit Erfahrung im Untertagebau in Kanada, Mexiko und den USA.

Am 19. Mai 2026 ergänzte Osisko mit Greg Perrins als Vice President, Sustainable Development eine weitere wichtige Schlüsselposition. Für ein Projekt wie "Cariboo' sind Genehmigungen, Bauverträge, Stakeholder-Beziehungen, Nachhaltigkeit und Standortverantwortung keine dekorativen Zusatzthemen, sondern zentrale Voraussetzungen für die Projektumsetzung. Genau deshalb sind diese Personalien für die "Cariboo'-Story relevant.

Klare 2026er Ziele: Osisko legt die nächsten Arbeitspakete offen!

Die 2026er Zielübersicht zeigt, wie breit das Arbeitsprogramm angelegt ist. Genannt werden unter anderem Untertageentwicklung einschließlich Produktionsbohrungen, regionale Oberflächenexploration, Minendesign, Verarbeitung, Wasserwirtschaft, Infrastruktur sowie "Untertage-Infill'-Bohrungen zur Umwandlung von Mineralressourcen in Reserven. Die angegebenen Kosten beziehen sich auf vom Board genehmigte Beträge per 31. März 2026, abzüglich bereits im ersten Quartal angefallener Beträge.

Quelle: Osisko Development

Zusätzliche Ausgaben können erforderlich werden und unterliegen weiteren Genehmigungen.

Fazit: Osisko Development wird operativ konkreter, bleibt aber ein Entwicklungsinvestment!

Osisko Development (WKN: A3DK8G) steht 2026 an einem wichtigen Punkt. Die Q1-Zahlen zeigen eine sehr starke Liquiditätsposition, erste Umsätze aus kleinmaßstäblichen "Tintic'-Aktivitäten, eine deutlich kleinere operative Verlustbasis als im Vorjahresquartal und ein massiv erweitertes Arbeitsprogramm bei "Cariboo'. Mit der abgeschlossenen 225 Mio. USD-Wandelanleihe ein weiterer Finanzierungsbaustein hinzu, der die Entwicklung des "Cariboo'-Projekts unterstützen soll.

Die eigentliche Attraktivität liegt jedoch nicht in einem einzelnen Quartal, sondern in der Kombination aus Goldumfeld, Projektqualität, Genehmigungsstand, Kapitalbasis, technischer Arbeit und Bohrprogramm. "Cariboo' ist das klare Zentrum der Story. "Tintic' liefert zusätzliche Projektoptionen. Die jüngsten Personalien stärken Umsetzung, Genehmigung, Bauvertragskompetenz und nachhaltige Entwicklung.

Gleichzeitig bleibt Osisko Development (WKN: A3DK8G) ein Rohstoffentwickler mit den typischen Risiken eines solchen Geschäftsmodells. Es gibt noch keine kommerzielle Mine mit positivem Cashflow, "Cariboo' muss weiter technisch, finanziell und operativ umgesetzt werden, Kosten und Zeitpläne können abweichen, Bohrergebnisse müssen in belastbare Modelle überführt werden und Wandelpapiere können Verwässerungseffekte nach sich ziehen.

Wer diese Risiken versteht, erkennt jedoch auch die Chance: Osisko Development (WKN: A3DK8G) gehört zu den Goldentwicklern, bei denen 2026 besonders viele operative, technische und finanzielle Bausteine gleichzeitig in Bewegung sind.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Kostensteigerungen, Verzögerungen, technische und geologische Risiken, Untertage-/Betriebsrisiken, Genehmigungs-, Umwelt-, Sicherheits-, First-Nations-/Stakeholder- und Standortthemen sowie das Risiko, dass geplante Minenentwicklung, Ressourcenkonversion oder kommerzielle Produktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht erreicht werden.

Wesentliche Chancen: starker Goldmarkt, fortschreitende "Cariboo'-Entwicklung, zusätzliche Bohr- und Konversionsergebnisse, mögliche Erweiterung der Ressourcenbasis, verbesserte Projektplanung, Finanzierungsspielraum, "Tintic'-Optionalität und zunehmende institutionelle Wahrnehmung durch die Einbindung in den GDXJ.

Quellen und Methodik

• World Gold Council: China gold market update - notable rise in gold reserves, Mai 2026: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/05/china-gold-market-update-notable-rise-gold-reserves

• World Gold Council: Gold Demand Trends Q1 2026 - Central banks: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2026/central-banks

• Osisko Development Corp.: Reports First Quarter 2026 Results, 11.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-reports-first-quarter-2026-results

• Osisko Development Corp.: Provides Infill Drilling Update on its 13,000-Meter Lowhee Program, 11.02.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-provides-infill-drilling-update-on-its-13000-meter-lowhee-program-at-"Cariboo'-gold-project-intercepts-include-59640-gt-gold-over-20-meters-from-61-meters-downhole-including-229356-gt-gold-over-05-meters-from-66-m

• Osisko Development Corp.: Announces Resumption of Planned Site Activities at the "Cariboo' Gold Project, 02.03.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-resumption-of-planned-site-activities-at-the-"Cariboo'-gold-project

• Osisko Development Corp.: Appoints Vice President, Construction Contracting and Commercial, 04.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/?turl=osisko-development-appoints-vice-president-construction-contracting-and-commercial

• Osisko Development Corp.: Appoints Vice President, Sustainable Development, 19.05.2026: https://www.osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-appoints-vice-president-sustainable-development

• Osisko Development Corp.: Announces Pricing of US$275.0 Million Aggregate Principal Amount of 4.125% Convertible Senior Notes Offering, 21.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-pricing-of-us2750-million-aggregate-principal-amount-of-4125-convertible-senior-notes-offering-250-conversion-premium

• Osisko Development Corp.: Announces Closing of US$225.0 Million Aggregate Principal Amount of 4.125% Convertible Senior Notes Offering, 26.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-closing-of-us2250-million-aggregate-principal-amount-of-4125-convertible-senior-notes-offering

• Osisko Development Corp. Unternehmenspräsentation / eingebettete Grafiken; Bildquellen jeweils wie angegeben.

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