Tungstens Versorgungsschock rückt Junior-Explorer wie Makenita in den Fokus

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Chinas verschärfte Kontrolle über Tungsten-Exporte verändert die globalen Lieferketten grundlegend - und lenkt die Aufmerksamkeit von Investoren zunehmend auf westliche Entwickler und Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium.

Der globale Tungstenmarkt erlebt derzeit einen tiefgreifenden strategischen Wandel, da die Preise für das kritische Industriemetall infolge zunehmender geopolitischer Spannungen und verschärfter chinesischer Exportkontrollen auf historische Höchststände gestiegen sind. Die Preise für Ammoniumparawolframat (APT) in Rotterdam sind seit Anfang 2026 um rund 350% und innerhalb der vergangenen zwölf Monate sogar um nahezu 900% gestiegen. Damit entwickelt sich ein bislang eher wenig beachteter Industriemetallmarkt zunehmend zu einem zentralen Thema westlicher Rohstoff- und Versorgungspolitik.

Die Preisrallye ist weit mehr als ein zyklischer Rohstoffanstieg. Tungsten gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Verteidigungsindustrie, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnologie, Robotik sowie Energieinfrastruktur. Aufgrund seines extrem hohen Schmelzpunkts und seiner außergewöhnlichen Härte ist das Metall essenziell für Anwendungen wie panzerbrechende Munition, Komponenten für Elektrofahrzeuge und moderne Industrie-Werkzeuge.

Chinas Dominanz verändert den Markt

Die aktuelle Angebotsverknappung ist vor allem auf Chinas überwältigende Kontrolle über die globale Tungstenversorgung zurückzuführen. Peking steht für rund 80% der weltweiten Minenproduktion und dominiert zudem die Weiterverarbeitung von APT, Hartmetallen und Tungstenpulvern.

Diese Dominanz kollidiert nun mit zunehmenden geopolitischen Spannungen. China führte Anfang 2025 Exportlizenzbeschränkungen für Tungstenprodukte ein, nachdem sich die Handelskonflikte mit den USA verschärft hatten. In der Folge brachen die Exportvolumina ein; Lieferungen mehrerer verarbeiteter Tungstenprodukte kamen zeitweise nahezu vollständig zum Erliegen und wurden später nur in deutlich reduziertem Umfang wieder aufgenommen.

Gleichzeitig gerät auch die chinesische Minenproduktion zunehmend unter Druck - unter anderem durch alternde Minen, sinkende Erzgehalte und strengere Umweltauflagen. Analysten gehen daher verstärkt davon aus, dass der Tungstenmarkt über Jahre strukturell unterversorgt bleiben könnte, insbesondere da die Nachfrage aus Militär- und Hightech-Sektoren weiter steigt.

Westliche Staaten beschleunigen strategische Gegenmaßnahmen

Die USA und ihre Verbündeten arbeiten inzwischen intensiv am Aufbau alternativer Lieferketten. Die Vereinigten Staaten verfügen derzeit über keine eigene Tungstenminenproduktion. Gleichzeitig treten ab Januar 2027 neue Beschaffungsregeln in Kraft, die Tungsten aus China, Russland, Iran und Nordkorea für wichtige Verteidigungsanwendungen ausschließen.

Diese politische Neuausrichtung verändert die Wahrnehmung nicht-chinesischer Tungstenprojekte fundamental. Regierungen und Exportkreditagenturen lenken zunehmend Finanzierungen in Projekte in Kanada, Australien, Kasachstan und Südkorea, um die strategische Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Davon profitieren bereits größere Entwickler wie Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), dessen Sangdong-Projekt in Südkorea inzwischen als eines der bedeutendsten nicht-chinesischen Tungstenprojekte weltweit gilt. Das wachsende Investoreninteresse an Almonty strahlt zunehmend auch auf kleinere Explorationsgesellschaften aus, die ein höheres Risiko-, aber auch Hebelpotenzial auf den angespannten Markt bieten.

Makenita positioniert sich als spekulativer Tungsten-Wert

Zu den Unternehmen, die zuletzt verstärkt Aufmerksamkeit erhalten, zählt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098). Das in Vancouver ansässige Explorationsunternehmen treibt sein Sisson-West-Tungstenprojekt in New Brunswick voran.

Das Unternehmen hat kürzlich ein erstes geophysikalisches Programm mittels Hubschrauber abgeschlossen, das aeromagnetische, radiometrische sowie Very-Low-Frequency-Untersuchungen umfasste. Das Projekt grenzt an den größeren Sisson-Tungstendistrikt, der zunehmend als strategisch bedeutend innerhalb Kanadas wachsender Critical-Minerals-Strategie betrachtet wird.

Das Timing erscheint günstig. Investoren suchen verstärkt nach Explorationsprojekten im Frühstadium, die potenziell von langfristig steigenden Tungstenpreisen und staatlich geförderten westlichen Lieferketten profitieren könnten. Im Gegensatz zu fortgeschritteneren Entwicklern befindet sich Makenita allerdings weiterhin klar in der Explorationsphase und verfügt bislang weder über eine definierte Ressource noch über eine Machbarkeitsstudie.

Dieser frühe Entwicklungsstand erhöht naturgemäß das Risiko, schafft jedoch gleichzeitig erhebliches Potenzial im Falle erfolgreicher Explorationsergebnisse - insbesondere in einem Markt, in dem strategische Knappheit zunehmend in den Fokus rückt. Die vergleichsweise niedrige Marktkapitalisierung und die engere Aktienstruktur könnten insbesondere spekulative Investoren ansprechen, die sich im Tungstensektor positionieren möchten.

Strategischer Standort könnte an Bedeutung gewinnen

Auch der Standort des Sisson-West-Projekts könnte künftig eine größere Rolle spielen, da Kanada seine Unterstützung für heimische Critical-Minerals-Projekte weiter ausbaut. Das benachbarte Sisson-Tungstenprojekt wurde Ende 2025 von Premierminister Mark Carney als eines der strategischen "Nation-Building"-Projekte Kanadas hervorgehoben - ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung resilienter Rohstofflieferketten im Verteidigungs- und Industriesektor.

Zwar weist Makenita darauf hin, dass Mineralisierungen auf benachbarten Projekten keine Garantie für vergleichbare Ergebnisse auf den eigenen Claims darstellen. Dennoch könnte die Nähe zu einem etablierten Tungstendistrikt das Investoreninteresse weiter erhöhen, sofern zukünftige Explorationen ähnliche geologische Signaturen bestätigen.

Kurzfristig dürfte der nächste wichtige Kurstreiber in der Auswertung der jüngst abgeschlossenen geophysikalischen Daten sowie der Definition prioritärer Bohrziele liegen.

Generell zeigt die rasante Entwicklung des Tungstenmarkts, wie sich ein ehemals eher unauffälliges Industriemetall zunehmend zu einem strategisch umkämpften Critical Mineral entwickelt. Während Regierungen und Industrie weltweit sichere Lieferketten außerhalb Chinas priorisieren, könnten sowohl etablierte Entwickler als auch kleinere Explorationsunternehmen wie Makenita weiter verstärkt in den Fokus internationaler Investoren rücken.

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Quellen:

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Wolframpreis explodiert - Anleger richten Blick auf Junior-Explorer wie?Makenita?Resources? | wallstreetONLINE - 22.05.2026

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

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https://www.makenitaresources.com

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