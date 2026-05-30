Zürich - Stefano Santinelli, CEO von localsearch (Swisscom Directories AG), hat sich entschieden, das Unternehmen nach zehn Jahren an der Spitze zu verlassen und sich ausserhalb der Swisscom Gruppe neu zu orientieren. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wurde eine geordnete Übergabe der CEO-Verantwortung geplant und umgesetzt. Bis zur definitiven Nachfolgeregelung stellt eine Interimslösung aus Mitgliedern der Geschäftsleitung die Kontinuität der Führung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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