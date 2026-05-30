Der Anbieter cloudbasierter Datenplattformen Snowflake Inc. legte am Donnerstag (28. Mai,) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (gleichbedeutend mit 3-Monats-Zeitraum zum 01. Mai 2026) des Fiskaljahres 2027 vor. Die Zahlen fielen exzellent aus. Die Marktakteure waren "verzückt", da auch der Ausblick auf das laufende Quartal überzeugte.Starke Quartalszahlen lassen Aktie eskalieren Schauen wir uns einmal die Daten im Detail an. Snowflake ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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