Das Elektroauto als Stromspeicher für Zuhause und das öffentliche Netz? Genau daran arbeitet BMW gemeinsam mit Partnern wie E.ON. Im Interview erklärt Dominik Becks von der BMW Group, warum bidirektionales Laden die Energiewelt verändern könnte, wie Kunden damit Geld verdienen können - und welche Hürden noch auf dem Weg zur breiten Einführung bestehen. Das klassische Laden von Elektrofahrzeugen steht vor einer technologischen Evolution. Wie Dominik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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